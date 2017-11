Mark Hamill racconta l'emozione di tornare a bordo del Millennium Falcon

Dopo le spettacolari foto e la splendida cover, Entertainment Weekly ha continuato a pubblicare una serie d'informazioni e interviste su, con il loro ultimo focus su. In uno dei trailer del film, Luke Skywalker sale a bordo del Millennium Falcon, per la prima volta, presumibilmente, da

Per Luke Skywalker si tratta di un momento molto forte e nostalgico, visti tutti i ricordi che riaffiorano su momenti che non torneranno mai più.

Emozioni provate dallo stesso Mark Hamill, interprete di Luke:"Te lo confesso, non mi aspettavo di avere la reazione che ho avuto. Ero lì con la mia famiglia, con i miei figli Nathan, Griffin, Chelsea e mia moglie Marilou. LucasFilm ha chiesto se la crew potesse essere presente mentre salivo sul Millennium Falcon. Voglio dire, non era giorno di riprese. Ero vestito normalmente e andavo a visitare il set. E ho detto 'certo'. Era un po' come visitare una vecchia casa in cui vivevi quando eri un ragazzino. Sono stato colpito dalle emozioni che ho provato e ho detto 'ho bisogno di stare un po' da solo'. In pochi istanti ero lì a pensare e l'avevano ricreato nei minimi dettagli, proprio come lo ricordavo. Proprio tutto."

Rian Johnson ha così commentato:"C'era molta malinconia. Gli ho scattato quelle foto accendendo le luci del Millennium Falcon e ho pensato 'Oh mio Dio'. Quella nave è piena di fantasmi per Luke."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. L'uscita è prevista per il 13 dicembre.