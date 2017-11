Mark Hamill posta un commovente tributo a Carrie Fisher per il Ringraziamento

Oggiha usato i social con intenti commoventi, non divertenti come è invece solito fare da quando è in atto la campagna promozionale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ; questa pellicola è 'ultima nella quale l'attore ha lavorato al fianco dell'amica e collega, al cui ricordo ha dedicato un messaggio.

Carrie Fisher, l'iconica interprete della Principessa Leia, donna forte a capo della Resistenza nell'attuale trilogia di Guerre Stellari, ci ha lasciati davvero troppo presto. E' passato quasi un anno da quando l'attrice ha avuto l'attacco cardiaco che ce l'ha portata via.

Naturalmente, per chi ha lavorato con lei e la conosceva personalmente, la perdita è ancora più devastante. Mark Hamill ha recentemente dichiarato in un'intervista di aver avuto un rapporto molto stretto con Carrie Fisher anche fuori dal set e i due si consideravano davvero come "fratelli", non riuscendo a separare i ruoli che interpretavano sullo schermo dalle loro controparti reali.

Per cui non sorprende che oggi Hamill abbia scelto proprio un'immagine tenera, che li immortala insieme, abbracciati, mentre indossano i panni dei personaggi che li hanno consegnati, comunque vada, all'immortalità: Il Cavaliere Jedi Luke Skywalker e sua sorella, il Generale Leia Organa.

Il tweet ha fatto commuovere molti, noi compresi e recita questo ringraziamento per il Thanksgiving:

"#Thankful4TheMemories

#GratoperIRicordi"

Un buon Giorno del Ringraziamento a chiunque lo festeggi.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, esce il 13 dicembre al cinema.