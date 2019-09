Mark Hamill omaggia le tante altre star che condividono il suo stesso giorno di compleanno

Mark Hamill, il protagonista di Star Wars, è talmente famoso che evidentemente teme che la sua popolarità finisca con l'oscurare quella di altri suoi illustri colleghi.

Ecco perché nelle scorse ore, in occasione del suo compleanno (25 settembre), è comparso su Twitter per fare gli auguri di compleanno a tutte le altre celebrità - appartenenti al mondo del cinema e non - che compiono gli anni insieme a lui.

Potete vedere il post in calce all'articolo.

Il gruppo dei nati il 25 settembre comprende Christopher Reeve (Superman), Hal Sparks (Spider-Man 2), Donald Glover (Atlanta), Michael Douglas (Ant-Man), Catherine Zeta-Jones (Chicago), Will Smith (Bad Boys) , Heather Locklear (Melrose Place), Barbara Walters (The View), Michael Madsen (Le Iene) e lo scrittore William Faulkner.

L'attore ha anche scherzato: "Non ne sapevo niente ed è stata mia madre a fare tutte le ricerche del caso", battuta accompagnata dall'hashtag #EverydayIsSomebodysBirthday.

Come potete vedere, inoltre, Hamill ha condiviso nel post anche alcune sue foto d'infanzia e una un po' più recente, includendo anche una frase motivazionale che recita: "Mantieni la calma e sii folle, ridi, ama e vivi perché non sei mai stato così vecchio finora e non sarai mai più così giovane."

Nonostante Luke Skywalker sia morto al termine di Star Wars: Episodio VIII - The Last Jedi, Hamill tornerà nei panni dell'iconico personaggio per un'ultima volta in Star Wars: Episodio IX - The Rise of Skywalker, film che concluderà la saga degli Skywalker.



Per altre informazioni vi rimandiamo alla notizia del giorno, che vuole Kevin Feige come produttore di un nuovo film di Star Wars.