Mark Hamill non vede l'ora di vedere Solo: A Star Wars Story.

, leggendario attore che interpreta l'altrettanto leggendaria controparte cinematografica della Galassia lontana, lontana, Luke Skywalker, è impaziente di andare al cinema a vedere il film antologico diretto da Ron Howard, Solo: A Star Wars Story.

Quando ha partecipato all'AARP Movies for Grownups Awards, dove gli è stato conferito il premio per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Hamill ha risposto alla domanda su quale sia il suo pensiero riguardo Solo: A Star Wars Story, mentre passeggiava sul red carpet. Le reazioni, come molti di voi avranno letto, sono state piuttosto divisive e l'attore ha dichiarato:

"C'è divisione, davvero?" Ha detto Hamill scherzando ironicamente con Entertainment Tonight.

"Questo è l'unico franchise nel quale se si va su Twitter, si legge:" Se succede questo io me ne lavo le mani". Così ora si stanno facendo speculazioni su cose che i fan non vogliono vedere ", ha detto Hamill. "Mi sorprende, ma, guarda, non si può accontentare tutti, bisogna semplicemente cercare di creare la migliore storia possibile, e anche io sono stato piuttosto sorpreso ma, chi lo sa? Del resto non a tutti piacciono i broccoli. Alcuni preferiscono le carote o i cavoletti di Bruxelles, è proprio come nella la vita ".

Quando poi gli è stata posta la domanda se abbia o meno qualche consiglio da dare al nuovo volto di Solo, quello di Alden Ehrenreich, Hamill ha detto:

"Chiunque interpreti un giovane "vattelappesca" rischia qualcosa, come quando hanno fatto ... il prequel di Butch Cassidy e il Sundance Kid", ha spiegato Hamill. "Tom Berenger e William Katt erano fantastici, ma si è sentito dire che 'Oh, beh, non è come Robert Redford, e non è come Paul Newman.' È già difficile di per sé, ma il trailer sembra fantastico! Non so di cosa si lamentino.Il trailer ti fa venir voglia di vedere il film, e io muoio dalla voglia di vederlo, quindi ha funzionato."

Solo: A Star Wars Story esce al cinema il 25 maggio (USA).