Mark Hamill e sua apparizione segreta segreta in Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Chi ha già visto Star Wars: L'ascesa di Skywalker sa che quello di Luke Skywalker non è un ruolo dominante all'interno della pellicola, incentrata più sulla figura di Leila Organa, come più volte confermato da J.J. Abrams e dal cast. Eppure, forse non tutti hanno notato il cammeo segreto di Mark Hamill, uno tra i numerosi presenti nel film.

Di seguito potrebbero esserci alcuni spoiler, fate attenzione!

Nell'Episodio IX Hamill ha prestato la voce a Boolio, uno degli alieni che si è particolarmente distinto nelle fila della Resistenza.

Successivamente, veniamo a conoscenza della tragica fine (non di Darth Plagueis il saggio), ma del povero Boolio, in seguito all'arrivo di Kylo Ren e dei suoi cavalieri sul suo pianeta natio.

Mark Hamill si trova dunque ad interpretare ben due ruoli, come già successo ne Gli Ultimi Jedi: dopo la morte di Luke Skywalker nell'Episodio VIII, il maestro Jedi torna anche nel capitolo conclusivo, come Yoda prima di lui.

In una recente intervista l'attore spiega questa particolare e controversa scelta:

"Ne Gli Ultimi Jedi ho avuto un magnifica chiusura. Il fatto di essere coinvolto anche in altre situazioni è solo a causa di quel particolare aspetto della mitologia di Star Wars in cui se sei un Jedi, puoi tornare indietro e fare un'apparizione come un fantasma della Forza."

Per Hamill, dunque, il suo ritorno sul set non dovrebbe essere una sorpresa, soprattutto, secondo noi, in virtù dell'immenso apporto che l'attore ha dato alla saga sin dai suoi albori.

Tra i celebri ritorni del cast originale, anche quello di Billy Dee Williams emozionato all'idea di re-interpretare Lando Carlissian e di Ian McDiarmid nell'attesissimo Imperatore Palpatine.