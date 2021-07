Mark Hamill contro il merchandise sulla mano di Luke: 'Celebrate un grave infortunio!'

Per il povero Luke Skywalker non dev'esser stata una passeggiata sconfiggere l'Impero: il personaggio di Mark Hamill ha dovuto superare un bel po' di ostacoli nel corso della saga di Star Wars, per cui è piuttosto comprensibile che ad un certo punto sia diventato un filino permaloso quando si tratta di determinati eventi del suo passato.

Prendiamo la mano mozzata, ad esempio: non è certamente qualcosa di piacevole da ricordare per il nostro cavaliere jedi preferito, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Mark Hamill nello scagliarsi contro il merchandise ispirato proprio a quel drammatico momento.

"Oggetti da collezione che commemorano un grave infortunio... Ma cos'hanno che non va queste persone? Dite NO al merchandise sulla mutilazione di Luke" è stato il duro (e ovviamente ironico) parere al riguardo dell'attore, che proprio qualche giorno fa aveva voluto ricordare tramite social la compianta Carrie Fisher in occasione dell'introduzione dell'attrice sulla Walk of Fame.

Il nostro Mark, insomma, ha ragione da vendere: un infortunio come quello subito dal suo Luke non è qualcosa su cui scherzare a cuor leggero, figuriamoci cercare addirittura di guadagnarci su! Davvero indegno, non trovate? Polemiche e mutilazioni a parte, intanto, cerchiamo di scoprire a che punto sono i lavori sul film di Star Wars di Kevin Feige.