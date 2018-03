Mark Hamill ha finalmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

ha finalmente ricevuto la stella con il suo nome sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, alla presenza di

L’interprete di Luke Skywalker non ha saputo contenere la gioia per l’evento, tenutosi lo scorso 8 marzo. Alla domanda se sapesse dove sarebbe stata posizionata la stella, Hamill ha risposto con il suo solito sense of humour: “Penso nella terza mattonella dietro il distributore di sigarette”. In realtà sarà incastonata tra Hollywood e Highland e Hamill non ha saputo quantificare questo incredibile onore: “Mi piacerebbe dire che è un sogno divenuto realtà, ma non mi sono nemmeno mai azzardato a sognare un evento simile”. Poi, su Twitter, l’attore ha aggiunto: “Dovete ricordarvi che qualcuno ha avuto una stella sulla Walk of Fame per un reality show davvero orribile. Non dovrei dire reality show, è più un game show”.

A far compagnia alla star di Star Wars, anche Harrison Ford, che si è divertito a scherzare sul palco: “Caspita, c’è molta più gente di quella presente alla mia stella”.

Ricordiamo che Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà disponibile in home video a partire dal 28 marzo 2018, dove sarà possibile vedere per la prima volta le numerose sequenze tagliate dal montaggio finale promesse da Rian Johnson.