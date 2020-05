Mark Hamill contro il fandom di Star Wars: 'Troppo accanito'

Nel corso di un'intervista concessa al Daily Beast, Mark Hamill è tornato a parlare della saga che gli ha cambiato la vita, quella di Star Wars. L'attore si è quindi soffermato sul ruolo svolto negli anni dal fandom gigantesco del franchise che a suo dire sarebbe diventato troppo accanito negli ultimi tempi.

Hamill ha ammesso anche di essere sempre shockato dalle reazioni dei fan quando un film della saga esce al cinema e dalle interazioni di questi con i diretti interessati sul web. Nell'intervista, Hamill è anche tornato a parlare delle polemiche che hanno circondato Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e del perché ha confessato ai registi coinvolti la sua preoccupazione per questa ultima trilogia sequel. L'attore era comunque consapevole che tutti stavano cercando di fare il miglior film possibile.

"Non so esattamente quando nel corso del tempo il fandom sia diventato così accanito. Le persone hanno davvero la loro opinione irremovibile e tu non puoi fare altro che averne una tua perché hai interpretato il personaggio così a lungo. Quindi che fosse Episodio VII, VIII o IX, avevo delle critiche da fare e cose con cui non ero d'accordo e l'avrei detto chiaramente. Ma tutti avevamo lo stesso obiettivo: fare il miglior film possibile".

Hamill ha continuato: "Adoro il nuovo cast. Penso che sia i personaggi che i loro attori siano grandiosi e perfetti. Vorrei aver potuto lavorare di più con loro, ovviamente, perché il mio era un personaggio isolato. Ma sai, non mi aspettavo sarei mai tornato a fare altri film della saga. E' stato agrodolce, ma l'ho apprezzato da una prospettiva diversa rispetto a quando avevo 20 anni. E' stato triste perché sapevo sarebbe stata l'ultima volta nei panni di Luke Skywalker".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la saga tornerà al cinema con un film diretto da Taika Waititi.