Mark Hamill elogia Billie Lourd in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Nel corso di un'intervista a E! News,ha speso molti complimenti e parole gentili nei confronti di, che in Star Wars: Gli Ultimi Jedi interpreta il tenente Connix. Dopo aver preso parte in un ruolo marginale in, la figlia diavrà uno spazio più considerevole in questo ottavo episodio.

Riferendosi affettuosamente a Billie Lourd chiamandola "nipote", Mark Hamill ha sottolineato la sua professionalità, evidenziando i suoi ruoli in American Horror Story e Scream Queens, confermando che avrà un ruolo più importate in Gli Ultimi Jedi.

Rimanendo sull'argomento, Hamill ha dichiarato quanto veda della madre, Carrie Fisher, e della nonna, Debbie Reynolds, in Billie Lourd.

Nell'intervista Mark Hamill condivide anche le sue impressioni sul film diretto da Rian Johnson, ringraziando i fan per averlo seguito con passione nel corso della sua carriera.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. Il film uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre.