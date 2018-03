Mark Hamill ha decretato ufficialmente che il ruolo del giovane Skywalker deve andare a...

Non a "chi sapete voi". Ma vediamo meglio cosa ha detto l'attore. L'icona di, ha in mente colui il quale potrebbe rivelarsi essere il giovane attore perfetto per interpretare Luke Skywalker da ragazzo, nel caso l'opportunità si presentasse. Ma davvero, non è "chi" potreste pensare!

Gli ultimi due anni sono stati incredibili per Hamill, che dopo 32 anni, ha ripreso - e con indubbio successo .- il ruolo che l'ha lanciato nello stardom, quello di Luke Skywalker.

Questa settimana poi, è stata particolarmente impegnativa e significativa per l'attore che giovedì - cinque giorni dopo aver presentato alla 90a edizione degli Academy Awards - ha ricevuto uno dei più grandi onori della sua carriera, con l'assegnazione della famosa stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Questo onore ha portato Hamill a riflettere sulla sua carriera e sul franchise di Star Wars. Parlando pertanto con Variety, in concomitanza con l'assegnazione della stella, l'attore ha detto quanto segue, quando gli è stato chiesto a chi potrebbe pensare nel caso venisse in mente a qualcuno di fare un film sula vita da ragazzo di Luke:

"Dipende dal momento della vita di Luke che si vedrà nel film. Perché, almeno all'inizio, penso che Luke fosse annoiato dalla sua vita. Tutto quello che faceva era lavorare con lo zio usando il suo T-16. Ora, se potessero iniziare la storia da quando Luke aveva cinque o sei anni, da quando era comunque piccolo, nel ruolo mi piacerebbe vedere il giovane Jacob Tremblay.' ”

Per chi non lo sapesse, il ragazzo, Tremblay, è il co-protagonista del premio Oscar Brie Larson in Room.

Che ne dite? Avevate anche voi in mente l'ex Soldato d'Inverno Marvel - aka White Wolf - Sebastian Stan?