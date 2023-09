Mark Hamill compie 72 anni e ci regala un tenerissimo prima e dopo

Che mondo sarebbe senza Mark Hamill? Noi non vogliamo neanche provare a immaginare un universo alternativo in cui Luke Skywalker abbia un altro volto, o il Joker animato un'altra voce: nel giorno del 72esimo compleanno del cavaliere jedi più amato, dunque, non possiamo non prenderci qualche minuto per celebrarlo a dovere.

Lo stesso Hamill, che recentemente non ha escluso un suo ritorno nel futuro di Star Wars, sembra essere del nostro avviso: l'attore si è infatti auto-dedicato un post di buon compleanno sui suoi profili social, regalandoci il più tenero e adorabile dei prima e dopo.

"Un sacco di tempo fa" e "Più recentemente" si legge nel post di Hamill a presentarci nel primo caso una serie di foto che ritraggono l'attore durante i suoi primi anni di vita (sì, c'è anche un Mark che probabilmente non aveva neanche cominciato a spiccicare le sue prime parole) e, nel secondo caso, il buon Mark ritratto al giorno d'oggi in tutto il suo splendore di jedi in pensione.

Il post dell'ex-protagonista della saga degli Skywalker è ovviamente stato preso d'assalto dai suoi fan, che non hanno voluto perdere l'occasione di fare gli auguri di buon compleanno ad una delle star di Hollywood più in sintonia con la propria fanbase: noi, ovviamente, non possiamo far altro che unirci a loro!