Mark Hamill compie 70 anni: sui social gli auguri delle star di Hollywood

Immediato il coro di auguri da parte dei colleghi, da James Gunn ("Buon compleanno al Re dei Re") a Ming-Na Wen ("Condivido con te un tramonto binario mentre alzo una spada laser in tuo onore in questo giorno speciale"), passando per Kevin Conroy ("Rendi questo mondo un posto migliore, siamo così fortunati ad averti"), compagno d'avventure di Hamill in sala di doppiaggio per la serie animata di Batman.

Hamill è recentemente già finito nei trend di Twitter in seguito a una scommessa con i suoi fan: in queste ore l'attore è quindi tornato a dominare il social dei cinguettii dopo il post pubblicato per ricordarci l'importante anniversario. " All'inizio... E più di recente " scrive il nostro Mark, pubblicando alcune foto che lo ritraggono da bambino prima e poi in età più avanzata.

Lo scorso 25 settembre è stato un giorno importante per Mark Hamill: il Luke Skywalker di Star Wars ha infatti spento le sue prime 70 candeline, come ci ha ricordato lui stesso tramite Twitter e come non hanno mancato di notare tanti suoi colleghi, pronti ad augurare buon compleanno al nostro amatissimo cavaliere jedi.

