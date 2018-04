Mark Hamill commenta una scena "erotica" di Star Was: Gli Ultimi Jedi

L'attore Mark Hamill, conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di Luke Skywalker in Guerre Stellari, ha parlato di quella che, secondo molti, è la "prima scena erotica" di Star Wars. La scena in questione è avvenuta in Gli Ultimi Jedi, ma se non avete visto il film non proseguite la lettura.

Si tratta, nello specifico, del momento in cui Rey e Kylo Ren, durante il loro contatto psichico, si sono quasi toccati le mani. La scena è stata descritta per la prima volta in termini "erotici" dai creatori del film, durante un panel al SXSW Film Festival.

Fu in quell'occasione che il regista, Rian Johnson, parlò della scena in cui Kylo si toglie il guanto e allunga la mano per prendere quella di Rey. Johnson ha affermato che questo gesto simboleggiava il tentativo di Kylo Ren di raggiungere una connessione emotiva positiva, dopo essersi chiuso per così tanto tempo.

"È la cosa più vicina a una scena di sesso mai vista in un film di Star Wars", scherzò Johnson in quell'occasione.

Hamill è d'accordo con i commenti di Johnson al riguardo e, durante un'intervista con Games Radar, Hamill ha sostenuto di essere addirittura stato l'unico a sottolineare le implicazioni erotiche della scena a Johnson:

"L'ho anche detto a Rian: "Quando mostri le loro dita che fanno questo ... [e mima le mani che si toccano] ecco che hai creato la prima scena di sesso di Star Wars!"

Hamill, da parte sua, avrebbe desiderato che gli fosse stato dato anche solo un accenno di vita romantica, interpretando Luke Skywalker. Hamill ha dato solo due baci sullo schermo in tutta la saga, e furono con una donna che, in seguito, si sarebbe rivelata essere sua sorella Leia (Carrie Fisher).

"Non mi è stata data alcuna scena in cui toccavo alcun dito! Mi sarebbe piaciuto toccare delle dita," ha scherzato Hamill.

E poi ha aggiunto:

"Ho pensato che fosse strano perché non sapevo nemmeno se fosse stato scritto anche nella sceneggiatura, se fosse cioè descritto in quel modo, ma quando l'ho visto sullo schermo ho pensato, 'Wow! '- È erotico, per come può esserlo qualcosa in Star Wars."

L'avete trovata erotica anche voi, quella scena?