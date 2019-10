Mark Hamill commenta con una sola parola il trailer di Episodio IX

I fan non sono gli unici ad avvertire sul cuore un grosso peso in vista di questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Mai come questa volta gli storici attori del franchise, presenti o no che siano in questo film, saranno in prima linea a commuoversi nel vedere giungere a definitiva conclusione la saga cominciata con loro nel lontano 1977.

Primo fra tutti, ovviamente, il buon Mark Hamill: l'attore ha vestito per l'ultima volta i panni di Luke nello scorso Episodio VIII, accomiatandosi eroicamente dal suo personaggio durante le sequenze finali del film, e non è ancora detto che non possa tornare in qualche modo a dire la sua anche ne L'Ascesa di Skywalker.

Che vi partecipi fisicamente o meno, comunque, è comprensibile che Hamill provi un po' di magone nel vedere avvicinarsi la conclusione definitiva della propria avventura: lo stato d'animo dell'attore traspare anche dall'unica parola con la quale ha commentato tramite Twitter l'ultimo trailer di Episodio IX, un "Always..." che sembra quasi richiamare quello pronunciato da un Severus Piton di potteriana memoria.

Il trailer del film di J. J. Abrams sembra intanto aver suscitato l'entusiasmo anche del suo predecessore Rian Johnson, mentre le pre-vendite dei biglietti sembrano già anticipare un prevedibile ed enorme successo commerciale.