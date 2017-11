Mark Hamill chiede "nei limiti delle possibilità umane", di non spoilerare Ep 8!

ama la rete e la rete ama. L'attore adora usare i social network per comunicare con i fan e lo sta facendo da molto prima che iniziasse la campagna promozionale del prossimo film in cui lo vedremo nei panni di

Stavolta, invece di "trollarci" simpaticamente con qualche post spiritoso a tema Guerre Stellari, l'attore usa Twitter per chiedere a quelli che andranno a vedere il film subito, di non divulgare informazioni sulla pellicola stessa, almeno "per quanto umanamente possibile".

Certo, è ovvio che chi vedrà subito Star Wars: Gli Ultimi Jedi sentirà l'irrefrenabile impulso di volerne parlare immediatamente con altri fan, ma, visto che non tutti saranno tanto fortunati da poter assistere alle anteprime o al primo week end di programmazione, il post di Hamill arriva "a fagiolo".

L'attore sa bene che l'attesa per il rilascio di Episodio VIII è spasmodica - per usare un eufemismo - e quindi ha postato un'immagine molto carina per la sua legione di fan in cui si vedono una donna e un uomo insieme in una stanza; l'uomo si trova di fronte a un calendario, tutto intento a segnare crocette come si fa quando si vuole essere sicuri di quanto manchi esattamente all'arrivo di un avvenimento importante e la donna gli chiede: "Fai il conto alla rovescia per Natale?" e lui risponde: "No. Star Wars."

Insieme all'immagine, Hamill coglie l'occasione per chiedere, come abbiamo detto, a i fan di Star Wars di non spoilerare il film che andranno a vedere. Chissà chi ci riuscirà, viene da pensare... Lui, comunque, ci ha provato.

Noi, in Italia, saremo ancora più fortunati perché Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva il 13 dicembre, con due giorni di anticipo sulla programmazione statunitense e dunque dovremo stare a bocca cucita per due giorni in più rispetto agli amici USA.

Tutti pronti?