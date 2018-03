Mark Hamill avrebbe voluto vedere molto di più di Luke Skywalker

Nel documentario che vi abbiamo presentato ieri, quello che si intitola "Il regista e lo Jedi", un lungometraggio incluso nell'edizione speciale home video diMark Hamill discute il suo controverso disaccordo creativo con il regista Rian Johnson sul personaggio di Skywalker.

Inoltre parla del rimpianto per aver reso pubbliche le sue preoccupazioni, e spiega perché abbia poi trovato pace - e scopo - con una delle sue scene finali nel film.

Lo ricorderete, Hamill, tempo fa, aveva dichiarato di essere fondamentalmente in disaccordo con il regista Rian Johnson sulla direzione presa dal "suo" Luke Skywalker ma ha poi anche espresso quieta certezza che, alla fine, il direttore avrebbe saputo portarlo avanti come si deve:

"Eccomi di nuovo a casa, pensavo. Ma era una casa che non riconoscevo affatto. Non è disgusto. Semplicemente non era un Luke che riconoscevo. Hai la tua idea di come il personaggio dovrebbe essere utilizzato. Il mio personaggio rappresentava la speranza ... ora invece è un po' demoralizzato. [Ho detto a Rian Johnson], "Odio quello che hai fatto con il mio personaggio." Dopo averlo detto è stato come: "Guidami, o guru ..." Sono come molti di voi. Sento una sorta di "investimento" in questo ruolo, una specie di senso di proprietà. Mi dispiace di aver espresso i miei dubbi al riguardo, perché questo appartiene al processo creativo, non appartiene al pubblico. Ho fatto questa affermazione prima di vedere il film finito. "

Molti, sentendo queste dichiarazioni, non sono rimasti del tutto convinti, tuttavia poi l'attore ha proseguito e ha detto che l'arco di Luke è stato giusto così, serviva bene la storia:

"La mia prima reazione è stata, 'Non possiamo farlo arrivare fino a [Episodio IX]? Alla fine Luke fa la cosa giusta disinteressatamente per il bene dell'Alleanza Ribelle, e [ho capito] che dovevo fare la stessa altruistica cosa per la buona riuscita del film. Sul serio. Non sto cercando di rabbuonire gli animi, sto solo dicendo che, nella più ampia portata delle cose, la prima è che mai mi sarei aspettato di tornare e dunque tutto ciò che succede ora è come trovare la pentola del tesoro."

Che ne dite? Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in Digital HD e in DVD/Blu-Ray il 13 e il 27 marzo, rispettivamente, in USA.