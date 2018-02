Mark Hamill avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

, diventato famoso grazie al personaggio di Luke Skywalker in, riceverà una stella sullail prossimo 8 marzo. Hamill avrà la stella numero 2630, con la cerimonia che si terrà al 6834 di Hollywood Boulevard, di fronte a El Capitan Theatre alle 11.30. Saranno presenti

I due colleghi di set presenzieranno insieme a Leron Gubler, presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood.

"I fan di Star Wars saranno al settimo cielo quando il loro idolo, Mark Hamill, verrà omaggiato di un stella sulla Hollywood Walk of Fame. Siamo orgogliosi di aggiungere questo straordinario attore alla nostra storica Walk of Fame" ha dichiarato Ana Martinez, produttrice delle cerimonie della Walk of Fame.

Nato a Oakland, in California, Mark Hamill è stato scoperto nella musical comedy Anthems in E-Flat Calliope, studiando arte e teatro al Los Angeles City College. Ha partecipato a serie tv e film per la tv come General Hospital e MTM's The Texas Wheelers, prima di approdare al grande schermo nella saga di Star Wars di George Lucas. Recentemente Hamill è apparso in Kingsman: Secret Service e ha ripreso i ruoli di Trickster in The Flash e Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. A breve apparirà in Con Man, insieme a James Caan e Ving Rhames.

Mark Hamill è anche noto per il suo lavoro come doppiatore, in particolare del Joker della serie Batman: The Animated Series. Negli anni '90 ha ripreso il ruolo per il videogioco Arkham Asylum e nel film d'animazione Batman: The Killing Joke. Ha prestato la sua voce a serie come Avatar: The Last Airbender, Regular Show, a molti lavori dello Studio Ghibli e alla serie DreamWorks, Dragons.

L'attore sarà impegnato qualche giorno prima sul palco della Notte degli Oscar e su Twitter ha ironizzato sull'argomento.