Mark Hamill, l'attore di Star Wars nel cast del film The Machine con Bert Kreischer

Mark Hamill reso noto il suo prossimo progetto cinematografico: si tratta di The Machine, pellicola ispirata a dei fatti realmente accaduti che hanno visto protagonista il comico Bert Kreischer.

È lo stesso attore di Star Wars ad annunciarlo su Twitter (in compagnia dei suoi cani Mabel e Millie), o meglio, a far finta di non poter dire granché sul progetto per poi vederlo "accidentalmente" rivelato da un'apparizione dello stesso Bert Kreischer.

"Ciao a tutti, sono Mark Hamill e mi sto dirigendo verso la mia prossima avventura" anticipa Hamill nel video "Sono così entusiasta! Sono qui con Mabel e Millie, e vorrei davvero dirvi qualcosa in più su questo progetto, ma sfortunatamente per contratto non posso rivelarvi nulla (ho firmato un non-disclosure agreement). Quindi davvero non posso dirvi nulla" spiega, prima di essere interrotto da Kreischer che beve tranquillamente un cocktail sullo sfondo... "Beh, sono ancora lievemente entusiasta per questo progetto" conclude Hamill.

Ma di cosa stiamo parlando? Di The Machine, un film di Legendary Pictures che prende ispirazione dalla storia di Kreischer.

Descritto come un incrocio tra Una Notte Da Leoni e Midnight Run, la pellicola si basa sulla popolarissima routine di stand-up comedy (con circa 85 milioni di visualizzazioni sul web) in cui il comico racconta ciò che gli è accaduto in passato. "Bert dovrà fare i conti con il suo passato da ubriaco quando lui e suo padre verranno rapiti da coloro a cui Bert ha fatto dei torti 20 anni prima, durante il semestre universitario passato ad ubriacarsi in Russia".