Mark Hamill, finalmente arriva il film perduto Virtually Heroes! Fu girato 10 anni fa

Secondo un nuovo rapporto di Variety, Screen Media ha acquisito i diritti di distribuzione del mitologico Virtually Heroes, produzione targata Roger Corman con il celebre protagonista di Star Wars Mark Hamill nel cast: la curiosità? Il film è già vecchio di dieci anni.

Virtually Heroes è stato infatti diretto e prodotto da GJ Echternkamp e interpretato da Robert Baker (Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo), Brent Chase (Shameless), Katie Savoy (How I Men Your Mother) e il già citato Mark Hamill nel 2013, con Roger Corman in produzione: tuttavia, nonostante la fama del padre dei b-movies hollywoodiani, il film, che racconta la storia di due avatar di un videogioco in stile Call of Duty che prendono consapevolezza di trovarsi all'interno di un videogame (in maniera simile a quanto visto nel film nominato agli Oscar Free Guy di Ryan Reynolds), non è mai stato distribuito...almeno finora.

"Siamo entusiasti di poter portare al nostro pubblico questo progetto perduto di Roger Corman", ha detto Screen Media in una dichiarazione. "Il film è una miscela perfetta di azione e commedia campy e ironica, e sicuramente delizierà gli spettatori, sia che questa sia la loro prima incursione nel mondo di Roger Corman o la cinquantesima." "Virtually Heroes era un progetto ambizioso sotto molti aspetti, e non esattamente quello che chiamereste un film convenzionale", ha spiegato il regista Echternkamp. "Sono così felice che Screen Media lo stia finalmente portando alla luce."

Roger Corman, 96 anni, è ancora attivo in campo cinematografico: l'anno scorso ha firmato il cortometraggio Lost Horizon, mentre la sua ultima regia per il grande schermo risale a Frankenstein Unbound del 1990. Nel 2013, Corman ha prodotto Virtually Heroes, che vedrà finalmente la luce a quasi dieci anni di distanza: attualmente il film non ha una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.

