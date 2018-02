Mark Hamill aperto all'idea di entrare nel cast di Guardiani della Galassia vol.3

La produzione di Guardiani della Galassia vol.3 potrebbe iniziare nel 2019, per un'uscita nel 2020, quindi entro fin anno inizieremo a scoprire i primi nomi degli attori che saranno coinvolti nel terzo film della saga dei

Ora un attore si è autocandidato per una qualsiasi parte nel film, ovviamente tra l'ironico ed il serio. Stiamo parlando dell'attore Mark Hamill, interprete del personaggio di Luke Skywalker nella saga di Star Wars.

Tutto è partito da un fan che ha chiesto allo sceneggiatore e regista James Gunn di trovare un ruolo per Hamill all'interno del terzo capitolo della saga. Gunn ha chiarito immediatamente: "Credo che Mark Hamill abiti più o meno vicino a me a Malibu quindi potremmo incontrarci e parlarne davanti una tazza di caffè". Mark Hamill non ha tardato a farsi sentire e ha replicato "Mi piacerebbe farlo, sia come bravo vicino che come attore disoccupato". E' lì che Gunn ha detto a Hamill "di farlo" e l'attore ha spiegato "Se sei serio (e un bravo vicino) facciamolo".

Ovviamente per adesso i tweet sono piuttosto ironici e Gunn è conosciuto per non chiamare gli attori che si autocandidano o pubblicamente fanno sapere di essere interessati a partecipare alle sue pellicole (ricordate Al Pacino?), ma mai dire mai. Voi che ruolo gli affidereste?