Mark Hamill ha adorato il finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

La seguente notizia parla in dettaglio di Episodio VIII e contiene spoiler; se non avete visto il film non proseguite con la lettura. Altrimenti, ecco qua!

A Mark Hamill è piaciuto tantissimo il finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Nonostante Episodio VIII sia uno dei film più controversi del 2017, l'attore crede nel messaggio generale che vuole inviare il film, che incoraggia verso la speranza anche nei momenti più bui e promette che ci sarà sempre qualcuno a prendere in mano la situazione, quando gli altri non ne sono in grado.

Innanzitutto, lo ricorderete, la polemica su Gli Ultimi Jedi deriva, in buona parte, dallo stesso Luke Skywalker. L'attore inizialmente ha criticato l'approccio del regista Rian Johnson al personaggio di Luke in Episodio VIII; tuttavia poi, ha fatto marcia indietro più volte. Dopo aver inizialmente detto di essere fondamentalmente in disaccordo con la visione del regista infatti, l'attore ha chiarito che, alla fine, l'ha compresa e amata.

In un'intervista con GamesRadar, Mark Hamill ha rivelato quanto gli piaccia, in particolare, il finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi che finisce con il Broom Boy, il cui nome è in realtà Temiri Blagg, che gioca con un modellino della leggenda Luke Skywalker. Kylo Ren è diventato leader supremo e un giovane schiavo è chiaramente sensibile alla Forza: i cavalieri Jedi non sono ancora finiti. Mentre molti spettatori hanno contestato il finale, Hamill in realtà l'ha amato, in particolare per le sue implicazioni.

"Quello che amo particolarmente è il momento in cui c'è quel ragazzino, uno schiavo: lui tira fuori la mano e la scopa arriva a lui in un attimo. È un'implicazione così sottile... La prima volta che ho visto la scena ho pensato che fosse fantastico perché sottintendeva che sì, lei è [Rey] l'ultima degli Jedi ... Fino all'arrivo del prossimo Cavaliere. Andrà avanti all'infinito, credimi. Molto tempo dopo che entrambi ce ne saremo andati, continueranno a fare questi film, da qui all'eternità."

Come spesso accade poi, un'azzardata teoria dei fan suggerisce addirittura che la parentela del Broom Boy potrebbe legarsi all'inizio del franchise.

Chissà...

Voi cosa pensate? Star Wars potrebbe davvero continuare all'infinito come crede Mark Hamill?

