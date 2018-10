Mark Duplass ed Alice Eve entrano nel cast di Fair and Balanced, biopic su Roger Ailes

Si arricchiscono sempre di più le fila del cast artistico del lungometraggio sull’ex CEO di Fox News, Roger Ailes, morto nel maggio del 2017. Dopo le ultime notizie riguardanti l’ingresso di Malcolm McDowell, Deadline riporta in esclusiva i nomi di Mark Duplass ed Alice Eve nella pellicola che si accinge ad essere distribuita da Lionsgate.

L’arco narrativo preso in considerazione nel film diretto da Jay Roach si concentrerà in larga parte sull’ultima fetta di vita dell’ex capo di Fox News, una parentesi segnata da denunce sporte da diverse donne che lo accusavano di molestie. Tra queste le attrici Nicole Kidman e Charlize Theron interpreteranno Gretchen Carlson e Megyn Kelly. Ad Alice Eve e Mark Duplass, invece, è stata assegnata rispettivamente la parte della conduttrice Ainsley Earhardt e del marito di Megyn Kelly. Il protagonista della storia, Roger Ailes, sarà impersonato dall’attore statunitense John Lithgow, uno dei volti conosciuti anche al pubblico della serialità televisiva per la sua partecipazione nello show Netflix The Crown in cui ha magistralmente assunto le sembianze e la burberità dell’ex Primo Ministro Winston Churchill.

L’attrice Margot Robbie (Suicide Squad) sarà una fittizia produttrice associata di Fox News, mentre il premio Oscar Allison Janney (Tonya) sarà Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula a seguito delle diverse accuse di molestie sessuali perpetrate in sede di lavoro. A chiudere la cerchia del cast c’è l’interprete Kate McKinnon (Ghostbusters).

Oltre alla lunga carriera televisiva, culminata nel 1996 con la nomina di CEO alla Fox News da parte del magnate Rupert Murdoch, Roger Ailes è stato nel corso della vita un forte sostenitore del Partito Repubblicano, al punto da rivestire il ruolo di consulente per numerosi presidenti degli Stati Uniti quali Richard Nixon, Ronald Reagan, George H. W. Bush e Donald Trump.

In cantiere, tuttavia, non c'è solamente Fair and Balanced per i prossimi tempi, infatti al momento è in fase di sviluppo una miniserie televisiva voluta da Showtime con Russell Crowe nel ruolo di Ailes. Il serial sarà un adattamento per il piccolo schermo del libro di Gabriel Sherman, The Loudest Voice in the Room.