Mark Dodson è morto, la voce di Gremlins e Star Wars aveva 64 anni

La voce di Mark Dodson era una delle più amate nel mondo del cinema. Il doppiatore, scomparso a 64 anni, aveva lavorato ad alcuni dei più importanti franchise ed era molto noto tra i fan di Star Wars e Gremlins. Dodson è rimasto vittima di un attacco di cuore nel sonno, come ha confermato la figlia Clara Dodson.

L'attore è scomparso mentre si trovava in una stanza d'hotel a Evansville, Indiana, luogo nel quale si era recato per partecipare all'HorrorCon:"Siamo devastati nell'annunciare la repentina scomparsa di Mark Dodson la scorsa notte. Mark non era solo un talentuoso doppiatore ma anche un apprezzato membro della comunità dell'horror" si legge sulla pagina social dell'HorrorCon.



Mark Dodson iniziò a lavorare nel mondo del cinema nel 1983, quando prestò la voce a Salacious Crumb in Star Wars - Il ritorno dello Jedi. Non perdetevi il nostro articolo su Episodio V di Star Wars, uno dei capitoli più discussi della trilogia.

In seguito ha doppiato i simpatici Mogwai e le controparti malvagie Gremlin nel cult del 1984 Gremlins, l'anno successivo ha doppiato gli zombie nel film Il giorno degli zombi. Nel 2015 è tornato nel franchise di Star Wars per interpretare un cercatore di rottami in Il risveglio della Forza.



La voce di Dodson è stata usata anche in diversi videogiochi, tra cui Ghostrunner e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Nello Star Wars Universe doppiò anche gli Ewok in Il ritorno degli Ewoks, film tv spin-off dell'Universo espanso di Guerre stellari.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Gremlins, uno dei titoli di punta del cinema anni '80 al quale lavorò Dodson.