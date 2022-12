Marjorine Finnegan, Temporal Criminal: un film dal fumetto di Garth Ennis, dopo The Boys

Reazioni miste alla notizia che il fumetto Marjorine Finnegan, Temporal Criminal riceverà un trattamento live-action. Da un lato il fumetto di Garth Ennis, già dietro The Boys, è l'avventura folle e originale di una ladra temporale braccata dalla polizia. Dall'altro sarà affidato a Ruben Fleischer, criticato regista di Venom e Uncharted.

Continua a espandersi il franchise di The Boys con il nuovo spinoff d’ambientazione collegiale dal titolo Gen V, largamente anticipato da cast e troupe. Ma nel frattempo, dopo il successo dell’adattamento dai suoi fumetti, Garth Ennis si vede annunciata una nuova trasposizione, stavolta della graphic novel realizzata non con il contributo di Darick Robertons, ma di Goran Sudžuka. Il film è prodotto da LuckyChap Entertainment in collaborazione AWA Studios, che originariamente ha pubblicato il fumetto. La scenegguatura è affidata invece a Catya McMullen.

Più problematico forse il regista Ruben Fleischer, che si è già visto “sottratta” la regia dei film di Venom all’evolvere della trilogia con Tom Hardy. Vuoi soprattutto le pessime recensioni di critica cui si sono aggiunte quelle del pubblico con il secondo capitolo di Andy Serkis, mentre il terzo in evidente crisi di nuove leve affida la regia alla produttrice e scenegguatrice Kelly Marcel, dietro i primi due film ma mai dietro a una cinepresa. Eppure Ennis sembra piuttosto contento della squadra: "Goran Sudžuka ed io siamo lieti di vedere Marjorie Finnegan passare al grande schermo. Ruben Fleischer, AWA Studios, LuckyChap Entertainment e Catya McMullen sono solo la squadra giusta per farlo".

Gli ha fatto eco Fleischer: "Garth Ennis ha dimostrato più e più volte di essere una delle voci più originali nel mondo dei fumetti. Mi sento così fortunato e onorato di dare vita a un suo pezzo sullo schermo. Aggiungete a ciò la scrittura incredibilmente talentuosa di Catya McMullen insieme alle brave persone di LuckyChap Entertainment e AWA, e questo progetto diventa il tipo di cosa di cui sono fatti i sogni. Siamo pronti a realizzare quel franchise di viaggi nel tempo completamente originale e sorprendente che il mondo stava aspettando".

Marjorie Finnegan è infatti una viaggiatrice del tempo dalla spiccata cleptomania, che ruba gingilli e reperti da ogni epoca mentre viene rincorsa dalla polizia temporale che le sta alle costole. Sulla questione del suo Venom però, non si può dire che Fleischer fosse stato del tutto onesto sulle reazioni di pubblico, non troppo dissimili da quelle della critica: "La reazione critica, non mentirò, è un peccato, perché lavori così duramente. E so, dopo averlo visto con il pubblico, quanto gli è piaciuto. Quindi, è stato un po' sorprendente per me quanto fossero negativi. E penso che sia ingiustificato perché il pubblico ha davvero amato il film. Altrimenti, non credo che avrebbe avuto quel successo".