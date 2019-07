Marisa Tomei in un video rivela i look scartati per zia May in Far From Home

La star di Spider-Man: Far From Home, Marisa Tomei, ha parlato delle possibili acconciature di zia May nel film, poi scartate in favore della scelta finale. L'attrice lo racconta attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il personaggio è tornato ad affiancare il giovane Peter Parker, interpretato da Tom Holland.

Marvel Studios e Sony hanno confermato il ritorno di zia May in Spider-Man: Far From Home, rimasta a New York ad aiutare le persone vittime dello schiocco di Thanos, mentre Peter si reca in Europa con la scuola.

Nel film zia May mantiene lo stesso look di Spider-Man: Homecoming ma sembra che almeno un'acconciatura alternativa sia stata considerata per questo sequel.

Nel video e nelle foto condivise su Instagram, Marisa Tomei svela i look che sono stati considerati per il film, salvo poi confermare l'acconciatura dello scorso film.



Non solo capelli ma anche abiti; da quelli mostrati nel video sembra che l'immagine di zia May potesse essere ancor più variopinta di quanto non appaia nel film.

Spider-Man: Far From Home è diretto da Jon Watts e rappresenta l'atto conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

La scelta di Mysterio come villain e il futuro di Peter Parker sono argomenti di cui si è chiacchierato molto in queste ore successive all'uscita del film negli Stati Uniti. In Italia la distribuzione è fissata per il 10 luglio.