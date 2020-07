Marisa Tomei, la star svela i suoi cinque film preferiti: ecco i titoli

Innamorata di Gena Rowlands, Barbara Stanwyck, Robert Duvall e Gene Kelly, l'attrice premio Oscar Marisa Tomei ha svelato le sue passioni cinematografiche a Rotten Tomatoes, parlando dei suoi cinque film preferiti in assoluto. L'intervista a Tomei è legata alla promozione del suo ultimo film, Il re di Staten Island, diretto da Judd Apatow.

Il primo film di cui Marisa Tomei è innamorata è Cantando sotto la pioggia:"Ha influenzato profondamente me e la mia famiglia. Mio fratello ha iniziato a prendere lezioni di tip tap dopo aver visto quel film insieme a me. Io stessa ho studiato tip tap seguendo le sue orme e quelle di Gene Kelly. Ho un autografo firmato da Gene Kelly!".

Un altro film è Daughter's of the Dust, diretto da Julie Dash:"Conosci quel film? Julie Dash. Bene, l'ho visto nei primi anni '90 e da allora l'ho visto molte volte. Si tratta di un raro film in grado d'incarnare un'esperienza spirituale, un altro regno. C'è qualcosa nel modo in cui è stato girato. Ricordo che la mia mente ne fu sconvolta".



Il terzo film scelto dall'attrice è Colpo di fulmine, diretto da Howard Hawks nel 1941:"Barbara Stanwyck ha avuto un'enorme influenza su di me. I suoi manierismi, la sua eleganza, i suoi tempi. E poi il ritmo che Howard Hawks regala al film; è un classico film di Howard Hawks".

Marisa Tomei confessa inoltre di avere un debole per La sera della prima, per via della sua passione per Gena Rowlands.

La scelta conclusiva è molto particolare e riguarda Le simpatiche canaglie.

Marisa Tomei ha interpretato la Zia May nel Marvel Cinematic Universe. Su Everyeye trovate la recensione di Spider-Man: Homecoming e la recensione di Spider-Man: Far From Home.