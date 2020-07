Marisa Tomei, lo scatenato balletto fa impazzire i social

I fan del Marvel Cinematic Universe la conoscono soprattutto per il ruolo della zia May in Spider-Man: Homecoming, nel successivo Far From Home e in altri titoli del franchise, ma la carriera di Marisa Tomei non è fatta di soli cinecomic. Molto attiva anche sui social, l'attrice è spesso in grado di calamitare l'attenzione anche sul web.

L'ultimo recentissimo esempio è un video, pubblicato su Instagram e su Facebook, che in un paio d'ore ha già raccolto più di 130.000 visualizzazioni. Un breve filmato, che si può vedere anche in calce alla news, in cui Marisa Tomei si esibisce in uno scatenato balletto.

Nelle immagini l'attrice, 55 anni, si muove a ritmo di musica indossando un semplice abito blu. Tra i commenti più simpatici, qualcuno le chiede: "Quando hai intenzione di mettere in commercio quella tua pillola magica che ti mantiene così bella?". Un altro utente, citando il personaggio di Marisa Tomei nel MCU, domanda invece: "Ehi Zia May, ti senti bene? Happy ti ha parlato di questo?"

Nei giorni scorsi, parlando con Rotten Tomatoes, Marisa Tomei ha rivelato quali sono i suoi cinque film preferiti. Mentre l'attrice ha confessato qualche tempo fa di essersi pentita del ruolo di zia May, il suo nuovo film, Il Re di Staten Island, diretto da Judd Apatow, sarà al cinema dal prossimo 30 luglio.