Marisa Tomei, quando prima di Spider-Man si spogliò per il supercriminale di Iron Man 2

Durante The Wrestler, pluripremiato capolavoro del 2008 diretto da Darren Aronofsky, inconsapevolmente vennero posti diversi tasselli che sarebbero tornati utili al Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico stiamo parlando di Mickey Rourke e Marisa Tomei, entrambi legati alla produzione dei Marvel Studios: il film infatti rilanciò la carriera delle due star (soprattutto di Rourke) che di lì a qualche anno sarebbero finiti alla corte di Robert Downey Jr., lui nei panni del villain di Iron Man 2, lei in quelli della sexy zia May in Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Del film, uscito guarda caso nello stesso anno del lancio del MCU, è celeberrima la scena dello spogliarello, dove la futura zia di Peter Parker, tanto corteggiata da Tony Stark, si spoglia per Rourke, interprete del villain Ivan Vanko/Whiplash nel secondo capitolo della Infinity Saga diretto da Jon Favreau e uscito nel 2010.

Per preparasi a quell'iconica scena l'attrice frequentò delle vere spogliarelliste imparando i trucchi del mestiere: "Ho parlato con diverse ragazze per il mio ruolo", disse la Tomei in un'intervista dell'epoca. "Non è che le abbia intervistate o cose del genere, siamo proprio uscite tutte insieme, abbiamo bevuto qualcosa, siamo andate in un sacco di locali, abbiamo guardato un sacco di balli diversi, li abbiamo improvvisati. Ho perfino portato alcuni amici con me. È come qualsiasi altra sottocultura. Ci entri e tutto diventa subito molto personale."

