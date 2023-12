Marisa Tomei compie 59 anni: 'Le scene di nudo? Da giovane non volevo farle'

La bellezza di Marisa Tomei non è mai stata messa in discussione, né agli albori della sua carriera né in questi anni in cui abbiamo potuto amarla come zia May del Marvel Cinematic Universe: la star di Mio Cugino Vincenzo, però, era solita avere un po' di remore, durante i suoi primi anni ad Hollywood, sul modo di sfruttare le sue doti fisiche.

L'attrice che ha scioccato Anne Hathaway sul set di She Came to Me, e che oggi compie 59 anni, ha infatti raccontato di non aver mai visto di buon occhio, all'epoca, la possibilità di interpretare scene di nudo, cosa che allora le sembrava potesse minare in qualche modo la credibilità e la serietà di un'attrice in erba.

"Quando ero giovane ero assolutamente convinta di non voler fare roba del genere perché pensavo fosse qualcosa che un'attrice seria non farebbe. È difficile farsi prendere sul serio quando si è giovane, ma in qualche modo sono comunque arrivata al punto di saper gestire le reazioni a queste cose, cosa che probabilmente allora mi sarebbe stata molto più difficile" sono state le sue parole. Ad oggi, d'altronde, sfidiamo chiunque a mettere in dubbio la credibilità di una come Marisa Tomei per un paio di scene di nudo: siamo sicuri che a farsi avanti non sarebbero in molti!