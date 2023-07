Marion Cotillard sarà la regina delle nevi nel film La Tour de Glace

L'attrice premio Oscar Marion Cotillard è stata scelta per interpretare la regina delle nevi nel nuovo film in lavorazione La Tour de Glace, scritto e diretto da Lucille Hadzihalilovic. Secondo quanto riporta Variety, la presenza di Cotillard nel cast è confermata e la star francese sarà uno dei nomi illustri presenti nel cast.

La Tour de Glace seguirà le vicende della giovane orfana Jeanne, che fugge dal suo villaggio di montagna negli anni '70 a Parigi. Jeanne trova rifugio nello studio in cui viene girato The Snow Queen, e viene trovata dalla star Christine (Cotillard), che prende la giovane sotto la propria ala protettrice.



Muriel Merlin, produttrice del film, ha dichiarato:"La dinamica di potere tra questo seducente personaggio e l'adolescente rispecchia la trama di The Snow Queen, creando un effetto speculare. Il film simboleggia il raggiungimento della maggiore età di un'adolescente spinta verso l'età adulta anche se è ancora una bambina".



Marion Cotillard aveva già recitato per Hadzihalilovic nel film del 2004, Innocence. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2024 in Francia.

Lo scorso anno James Gray svelò che Marion Cotillard gli disse str***o durante le riprese di C'era una volta a New York, nel quale l'attrice recitava al fianco di Jeremy Renner e Joaquin Phoenix.



Tra i registi con i quali ha recentemente collaborato Marion Cotillard anche Leos Carax: su Everyeye trovate il trailer di Annette, uscito nel 2021.