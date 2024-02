Mario Adinolfi vuole vietare il film su Bob Marley: 'Promuove le canne'

Il biopic dedicato a Bob Marley è arrivato in sala il 22 febbraio. Nonostante il deludente esordio di Bob Marley - One Love su Rotten Tomatoes, il film con protagonista Kingsley Ben-Adir sta ottenendo dei buoni riscontri di pubblico.

Riscontri che sembrerebbero preoccupare Mario Adinolfi, che in una dichiarazione a Adnkronos ha bocciato la pellicola diretta da Reinaldo Marcus Green. "Questo film andrebbe vietato ai minori", ha detto il fondatore del partito conservatore Il Popolo della Famiglia.

Con le ulteriori motivazioni fornite circa la sua posizione in merito all'opera cinematografica, Adinolfi ribadisce di non avere niente contro il leggendario musicista su cui è incentrato il film: "Non sono un censore, evviva Bob Marley. Però un film che trasmette un messaggio secondo cui il rapporto con la droga è funzionale a una produzione artistica, in età adulta può essere compreso, ma su un minore può avere un impatto molto dannoso", ha affermato il giornalista e politico.

Dopo essere entrato nel merito di Bob Marley - One Love, Adinolfi ha poi espresso la sua posizione circa tutti i film che, in generale, affrontano il tema delle droghe leggere: "I film che hanno all'interno una sorta di idealizzazione del rapporto con la droga, in particolare con l'hashish e marijuana, andrebbero vietati ai minori".

Questa la posizione di Mario Adinolfi mentre, nel frattempo, il film dedicato a Bob Marley ha raggiunto il primo posto al box office italiano, nel suo primo weekend di uscita. Si tratta, del resto, di uno dei tre biopic musicali più attesi del 2024.