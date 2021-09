Marilyn ha gli occhi neri: Miriam Leone bellissima e letale nel trailer ufficiale

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Marilyn ha gli occhi neri, con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. Scritto da Giulia Steigerwalt, prodotto da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia con Rai Cinema, il film uscirà nelle sale il 14 ottobre. Si riforma quindi la coppia protagonista della serie di Sky 1994.

Prodotto come detto sopra da Matteo Rovere (Veloce come il vento, Il primo Re, Il cattivo poeta), Marylin ha gli occhi neri è una commedia con forti connotati drammatici capace di mettere in scena la passione per il mondo della cucina con l'attenzione alla salute mentale dei suoi protagonisti. Dal filmato è già descritto come "il film più originale e più emozionante dell'anno". Lo scorso dicembre vi avevamo anticipato la fine delle riprese di Marilyn ha gli occhi neri.

Nel cast ci sono anche Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa, Orietta Notari, Valentina Oteri, Ariella Reggio e Marco Messeri. Di seguito la sinossi ufficiale della pellicola, al cinema dal 14 ottobre prossimo.

Sinossi: Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile. Clara (Miriam Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

Stefano Accorsi e Miriam Leone aveva già recitato insieme in 1994; intanto, Miriam Leone si sposerà questo sabato nella sua Sicilia.