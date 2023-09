Marilyn Monroe, ufficiale: la casa in cui morì l'attrice sarà demolita

Come riportato in esclusiva dal New York Post, la casa in cui Marilyn Monroe perse la vita sarà demolita, nonostante la sua evidente importanza per la storia del cinema e di Hollywood.

L'attuale proprietario della villetta, edificio a un piano in stile hacienda coloniale spagnola che è stata acquistata per un valore di 7,25 milioni di dollari (Marilyn Monroe la pagò 75mila dollari nel 1962, e ci si trasferì poco prima di morire) ha avviato le prime fasi della demolizione, anche se il Dipartimento per l'edilizia e la sicurezza di Los Angeles deve ancora emettere una sovvenzione formale, secondo quanto riferito da fonti tra cui il L.A. Times.

Nonostante il chiaro significato simbolico che la casa di Marilyn Monroe per la storia di Hollywood, l'edificio (composto da quattro camere da letto e tre bagni) non ha mai ottenuto lo status di punto di riferimento storico, ha dichiarato al L.A. Times un portavoce del Dipartimento della pianificazione urbanistica di Los Angeles. Tuttavia, una valutazione della casa risalente al 2013 identificò l'edificio come "luogo potenzialmente significativo per la sua associazione con Marilyn Monroe". Per chiarire, si tratta della casa in cui la mattina del 4 agosto 1964 venne ritrovato il corpo della star di Hollywood, deceduta a causa di un'overdose di sonniferi (come ricostruito nell'evocativo e trascendente finale del capolavoro Blonde di Andrew Dominik): la star la acquistò all'età di 36 anni, dopo il suo terzo matrimonio.

Per altri contenuti, scoprite quali sono le differenze tra Blonde film e Blonde romanzo.