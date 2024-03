Marilyn Monroe torna in vita al SXSW: svelata Digital Marilyn, un'IA che recita emozioni

Le polemiche sul controverso Blonde di Andrew Dominik con protagonista Ana de Armas sembreranno zucchero dopo Digital Marilyn, una nuova avanzatissima IA ispirata alla leggendaria attrice Marilyn Monroe svelata in queste ore durante il festival cinematografico South by Southwest.

Soul Machines, la società dietro le "persone digitali" basate sull'intelligenza artificiale, ha svelato venerdì la sua partnership con Authentic Brands Group per Digital Marilyn, che utilizza le sembianze di Marilyn Monroe per offrire "sia ai fan che ai marchi un'opportunità di coinvolgimento unica e personalizzata". Authentic ha acquisito la proprietà intellettuale dell'attrice nel 2011, che venne messa in vendita da Anna Strasberg, moglie del defunto insegnante di recitazione di Marilyn Monroe Lee Strasberg, al quale la star aveva lasciato la maggior parte del suo patrimonio nel suo testamento.

Si dice che Digital Marilyn "sia capace di interagire con i fan in tempo reale utilizzando l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale, il deep learning e GPT 3.5". Risponde ovviamente con la voce e le affettazioni di Marilyn, condividendo aneddoti della defunta star e consegnando "anche saluti personalizzati agli utenti". “Questa collaborazione esemplifica il potere di trasformazione dell’intelligenza artificiale nel connettere marchi e consumatori”, ha affermato in una nota il cofondatore e CEO di Soul Machines, Greg Cross. “Digital Marilyn mette in mostra la nostra intelligenza artificiale biologica, dando vita ad una personalità iconica attraverso dialoghi coinvolgenti e intelligenza emotiva. È più che nostalgia: è uno sguardo al futuro delle interazioni immersive”.

Il primo sguardo esclusivo a Digital Marilyn è stato mostrato al SXSW di Austin, Texas, lo stesso giorno del suo annuncio. Soul Machines, fondata nel 2016 da Cross e Mark Sagar, ha precedentemente creato celebrità digitali tra cui Carmelo Anthony, Jack Nicklaus, Mark Tuan e Francis Ngannou.

Per altri contenuti ecco cosa pensa Ana de Armas di Blonde e della reazione della critica americana.