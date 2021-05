Marilyn Monroe, polemiche per la statua a Palm Springs: 'Palesemente sessista'

Marilyn Monroe non è più la benvenuta a Palm Springs, o almeno non per tutti: alcune voci, infatti, si stanno levando per protestare contro la statua che ritrae la star di A Qualcuno Piace Caldo situata proprio nella città statunitense. Ma quali sono i motivi di tutte queste polemiche?

La statua in questione ritrae una scena che tutti voi conoscerete a menadito, vale a dire quella di Quando La Moglie è in Vacanza durante la quale il vestito dell'attrice svolazza in maniera decisamente inopportuna al passaggio della metropolitana.

Una scena che, secondo il direttore del Museo delle Arti di Palm Springs (davanti al quale la statua è situata), non fa però fare una gran figura alla struttura: "Il pensiero che dei ragazzini possano lasciare il museo trovandosi davanti le mutande di questa enorme Marilyn è altamente offensivo" ha sbottato il direttore Louis Grachos.

Della stessa opinione la critica Elizabeth Armstrong: "È palesemente sessista. [...] Lei voleva esser presa sul serio come artista, non solo come icona sexy. Vogliamo tutti chiedere alla Città di Palm Spring di onorare, e non sminuire, la sua memoria" si legge nella petizione lanciata da quest'ultima su Change.org. Vedremo nei prossimi tempi come finirà la questione! A proposito dell'attrice di Gli Uomini Preferiscono le Bionde, intanto, Ana de Armas si sta preparando ad interpretare Marilyn Monroe nel nuovo biopic.