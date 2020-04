Marilyn Monroe, nuovo giallo: abortì il figlio di Kennedy prima di morire?

Un alone di mistero continua a circondare la controversa figura di Marilyn Monroe, una delle icone del cinema di tutti i tempi, e la dinamica della sua morte, avvenuta il 5 agosto 1962 per overdose di barbiturici. Oltre a quella del suicidio, sono molte le teorie e le speculazioni che circolano sulla fine della diva, all'epoca trentaseienne.

Una delle ipotesi più clamorose chiama persino in causa la Casa Bianca, dal momento che, come si sarebbe scoperto più avanti, Marilyn Monroe era stata l'amante dei fratelli Kennedy, il presidente USA John e il senatore Bob.

Un nuovo libro, Norma Jean – The life of Marilyn Monroe di Fred Laurence Guiles, cavalca ora questa ipotesi aggiungendo un dettaglio sconvolgente: poco prima di morire Marilyn avrebbe abortito un figlio, il cui padre sarebbe stato John o Bob Kennedy. L'attrice sarebbe stata ricoverata, sotto falso nome, il 20 luglio 1962 al Cedars of Lebanon Hospital.

Successivamente, racconta lo scrittore, "il 30 luglio Marilyn chiama Bob Kennedy. Non sappiamo cosa gli dice, ma sappiamo che è piombata in una profonda depressione e che vede lo psichiatra Ralph Greenson quotidianamente". Secondo Guiles, l'attrice sperava che Robert Kennedy lasciasse sua moglie per lei, cosa che il senatore non ha però mai avuto intenzione di fare. Dopo la morte di Marilyn Monroe, prosegue il racconto, Kennedy informò il Dipartimento di Giustizia che il 4 agosto si trovava a San Francisco con la famiglia, ma a quanto pare nessuno glielo aveva chiesto.

Quella dell'aborto non è in ogni caso una teoria inedita: già nel 1990 in The casting couch il giornalista Selwyn Ford raccontò che la diva era stata rapita e costretta ad abortire il figlio di Bob Kennedy nel giugno del 1962.

Per ulteriori approfondimenti sulla vita e la carriera di Marylin Monroe rimandiamo alla nostra recensione di Marilyn, biopic del 2012 interpretato da Michelle Williams, mentre un anno fa era stata annunciata una miniserie sugli ultimi giorni di Marilyn Monroe.