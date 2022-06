Marilyn Monroe nasceva l'1 giugno 1926, Ana de Armas: 'E' la cosa più bella che ho fatto'

Per festeggiare e ricordare Marilyn Monroe il giorno della sua nascita, l'1 giugno del 1926, e in attesa dell'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, previsto per il 2023, vi proponiamo alcune anticipazioni rivelata da Ana de Armas, che ha interpretato la star per il film di Netflix.

Parlando recentemente con Entertainment Weekly, la star di Knives Out - Cena con delitto, vista recentemente al fianco di Daniel Craig in 007 No Time to Die e insieme all'ex compagno Ben Affleck Acque profonde, ha dichiarato a proposito della sua interpretazione come Marilyn Monroe: "È stato il lavoro più intenso che abbia mai fatto come attrice. Mi ci è voluto un anno per prepararmi: ricerca, accento e tutto ciò che puoi immaginare. Ho letto un sacco di materiale, ho parlato con Andrew Dominik per mesi mentre mi preparavo per iniziare le riprese. Sono stati tre mesi di produzione ininterrotta, un programma a dir poco folle...ma è stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Non vedo l'ora che esca. È un film molto speciale e Andrew è semplicemente un genio. È uno dei migliori registi con cui abbia mai lavorato".

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita di Blonde, che secondo quanto riferito dovrebbe esordire in uno dei maggiori festival cinematografici del mondo: passato Cannes, all'orizzonte si intravedono Venezia, Toronto e New York, quindi rimanete sintonizzati per ogni aggiornamento.

Nel frattempo, scoprite o riscoprite la storia segreta dell ultimo film di Marilyn Monroe, considerato maledetto...