Marilyn Monroe ha ispirato David Lynch per Twin Peaks e Mulholland Drive?

IDavid Lynch ispirato da Marilyn Monroe. Una notizia che all'apparenza potrebbe risultare bizzarra tanto quanto le opere del regista americano ma in realtà approfondendo l'argomento l'ipotesi non sembra affatto campata in aria. L'ispirazione sarebbe connessa a I segreti di Twin Peaks e Mulholland Drive. Ecco il motivo.

L'interesse di Lynch per la vita di Marilyn Monroe ha una longevità e una profondità inaspettate. Insieme al collega Mark Frost, futuro co-creatore di Twin Peaks, Lynch ha sviluppato un adattamento della biografia Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe, che descrive nel dettaglio gli alti, i bassi, i segreti e le cospirazioni nella vita dell'attrice.



Il giornalista Anthony Summers ha scritto la biografia, fornendo in seguito i nastri che sono stati poi alla base del documentario Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes. Tuttavia, Marilyn Monroe è rimasta in qualche modo sullo sfondo dell'universo di David Lynch. Twin Peaks racconta il mistero della scomparsa di Laura Palmer (Sheryl Lee) e l'indagine dell'agente dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) nella pittoresca cittadina di Twin Peaks nello stato di Washington. Una serie che ha ridefinito il modus operandi di creare una serie tv. Nel suo memoir, Lynch ha confermato che alla base del personaggio di Laura Palmer c'è proprio Marilyn Monroe:"Si potrebbe dire che Laura Palmer è Marilyn Monroe". Due giovani donne bionde che hanno agito spinte dall'ambizione ed entrambe enigmatiche tanto quanto la loro tragica morte. Attirano e confondo tutti coloro che le circondano; la bellezza estetica maschera soltanto parzialmente i segreti e i misteri che si celano dietro il sogno americano.

Lo stesso dicasi per Mulholland Drive, inizialmente concepito proprio come spin-off di Twin Peaks, collocando Audrey Horne (Sherilyn Fenn) in un ambiente hollywoodiano. Alla fine, un nuovo personaggio interpretato da Naomi Watts ha sostituito Audrey in un film totalmente slegato da Twin Peaks. E proprio il personaggio di Watts, Diane Selwyn, è un'aspirante attrice bionda di Hollywood, spinta dall'ambizione e sfruttata, sottovalutata e con obiettivi irraggiungibili. Anche in questo caso i legami con la figura di Marilyn si sprecano.

Sapete che David Lynch non conosceva il significato di alcune scene di Mulholland Drive sul set?