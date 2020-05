Marilyn Monroe, gli intriganti retroscena sulla sexy posa di Quando la Moglie è in Vacanza

Tutti, anche quei pochi che non hanno mai visto Quando la Moglie è in Vacanza, conoscono l'iconica scena del vestito di Marilyn Monroe che si alza, spinto dall'aria fuoriuscita da una grata, lasciando scoperte le gambe della diva.

Ciò che non tutti sanno, però, è che dietro quella scena si celano un bel po' di problemi a cui la troupe del film e la stessa Marilyn dovettero andare incontro: primo fra tutti quello derivante dall'iniziale volontà di girare la sequenza in una vera strada di Manhattan, e non su un set appositamente ricostruito.

Pur essendo ora abbastanza tarda (le riprese si svolsero intorno all'una di notte) attorno a Marilyn si creò inevitabilmente un nutrito capannello di curiosi, i quali non mancarono di fischiare e riprodursi in esclamazioni di vario genere ad ogni svolazzo del vestito (la scena fu ripetuta varie volte a causa di ripetuti errori dell'attrice nelle battute). Da qui, dunque, la decisione di spostarsi in un set al chiuso.

Non solo: pare che la cosa fece irritare non poco l'allora marito di Marilyn, Joe DiMaggio, e secondo alcuni proprio quest'episodio sarebbe uno dei motivi della rottura del matrimonio tra i due. Di recente, intanto, un nuovo giallo è nato intorno all'attrice di A Qualcuno Piace Caldo: pare, infatti, che Marilyn avesse abortito poco tempo prima di morire, e che il figlio potesse essere di John F. Kennedy.