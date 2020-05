Marilyn Monroe e le insicurezze sul set di Come sposare un milionario: 'Era spaventata'

Dopo la recente messa in onda de Gli uomini preferiscono le donne, questa sera la programmazione di Paramount Network prosegue con un altro classico della filmografia di Marilyn Monroe uscito nel 1953: Come sposare un milionario di Jean Negulesco.

Il film segue le vicende di Schatze (Lauren Bacall), Marzo (Betty Grable) e Pola (Marilyn), tre ambiziose indossatrici che vivono a New York e condividono un sogno comune: sposare un uomo ricchissimo e assicurarsi così un futuro da favola. Per raggiungere tale obiettivo, affittano un lussuoso appartamento e corteggiare gli scapoli più in vista della città, ma impareranno presto che incontrare l'anima gemella è un'occupazione molto difficile.

Ricordando l'esperienza sul set di Come sposare un milionario, la co-star Lauren Bacall rivelò che Marilyn ebbe molte difficoltà ad affrontare il ruolo, soprattuto per via di alcune insicurezze rispetto al suo modo di recitare.

"Betty Grable era divertente, estroversa, molto professionale e dal carattere semplice. Marilyn invece era spaventata, insicura: si fidava solamente dela sua insegnante di recitazione ed era sempre in ritardo" disse l'attrice sulle colleghe. "Durante le nostre scene insieme, mi guardava più in fronte che negli occhi; alla fine di una ripresa, guardava la sua coach in cerca di approvazione. Se scuoteva la testa, allora chiedeva di provare un'altra volta. Una scena poteva durare anche 15 o più riprese, il che significa che dovevo essere perfetta in tutte quante non sapendo quale sarebbe servita. Non facile, spesso irritante. Eppure non posso non amare Marilyn. Non aveva cattive intenzioni, doveva solo concentrarsi su se stessa e sulle persone che erano lì per lei."

Il film, lo ricordiamo, andrà in onda su Paramount Network alle 21.10.