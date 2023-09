Marilyn Monroe, incredibile: I fan salvano la villa, non sarà più abbattuta!

In questi giorni vi abbiamo raccontato che la casa in cui morì Marilyn Monroe era destinata ad essere abbattuta, ma a quanto pare non sarà più così grazie ad una tempestiva mobilitazione da parte di migliaia di fan.

La casa di Brentwood è stata salvata dalla palla demolitrice nelle scorse ore dopo che il Consiglio comunale di Los Angeles ha votato all'unanimità per revocare l'ordine di demolizione dell'edificio. "Ce l'abbiamo fatta! I fan hanno parlato e chiesto una mobilitazione, e questa volta ha funzionato”, ha scritto il Marilyn Monroe Collective in un post su Instagram che potete trovare in basso. "Il consiglio comunale ha ufficialmente richiesto e ottenuto l'approvazione per un avviso di interruzione dei lavori e ha revocato il permesso per la demolizione della casa di Marilyn Monroe”.

Inoltre, il Consiglio ha anche presentato una richiesta affinché la proprietà venga considerata un monumento storico culturale: "La preoccupazione e le risposte da parte dei fan di tutto il mondo alla notizia che la casa di Marilyn Monroe sarebbe stata abbattuta hanno inondato il nostro ufficio nelle ultime 48 ore, confermando quanto sia cruciale proteggere e preservare questo pezzo fondamentale della storia e della cultura di Los Angeles. Il bungalow di Brentwood è stata l'unica casa che Marilyn Monroe abbia mai posseduto ed è la casa in cui morì tragicamente 61 anni fa. Per noi questa residenza è molto più di una semplice struttura in mattoni e malta. È un simbolo del suo viaggio”.

Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene. Per altre letture, scoprite il capolavoro Blonde di Andrew Dominik, disponibile in streaming su Netflix.