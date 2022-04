Marilyn Monroe, Blonde di Ana de Armas è 'il figlio di Toro Scatenato e Quarto Potere'

Dopo aver confermato che Blonde sarà il primo film Netflix vietato ai minori, il regista Andrew Dominik ha rivelato nuovi dettagli sulla sua attesissima nuova opera, in uscita a dieci anni esatti da Killing them softly.

In una recente intervista promozionale concessa a Collider, infatti, l'autore ha continuato ad alzare l'asticella delle aspettative, dichiarando che il suo imminente film biografico su Marilyn Monroe con Ana de Armas sarà "il figlio nato dall'unione di Quarto Potere e Toro scatenato". Nel caso in cui questa descrizione non fosse abbastanza d'effetto per catturare la vostra attenzione, Dominik ha anche sottolineato che "Blonde è dedicato a tutti i bambini abbandonati e non amati del mondo".

Il cast di Blonde include anche Adrien Brody nei panni di Arthur Miller e Bobby Cannavale nei panni di Joe DiMaggio. La sceneggiatura è basata sull'omonimo libro dell'autrice Joyce Carol Oates, che secondo quanto riferito ha visto un primo montaggio del film definendolo "sorprendente e brillante", "molto inquietante" e "assolutamente 'femminista''. Secondo Dominik, Blonde utilizzerà le immagini iconiche dei film e delle foto di Marilyn Monroe, ma racconterà una storia plasmata dal dramma interiore della sua vita. "Marilyn fu una bambina indesiderato che diventò la donna più famosa al mondo e per gran parte della sua esistenza ha dovuto affrontare tutto quel desiderio che era indirizzato alla sua figura" ha dichiarato Dominik. "È una specie di incubo. Si tratta di un'auto senza freni. La sua vita da un certo punto in poi andava sempre più veloce, sempre più veloce".

Blonde non ha ancora una data d'uscita ma dopo numerosi rinvii è atteso per il 2022: rimanete sintonizzati. Nell'attesa, scoprite la storia dell'ultimo film maledetto di Marilyn Monroe.