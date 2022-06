Marilyn Monroe, l'abito originale è stato danneggiato dalla sfilata di Kim Kardashian?

Qualche settimana fa, per il celebre evento del MET Gala, Kim Kardashian ha indossato un vero abito di Marilyn Monroe, indossato dall'iconica attrice alla famosa festa di compleanno del presidente John Kennedy: a quanto pare, però, non tutto è andato secondi i piani.

Stando a quanto riportato, infatti, il vestito di Marilyn Monroe sarebbe stato danneggiato dalla sfilata di Kim Kardashian: a causa dell'età e della provenienza del vestito, Kim avrebbe perso oltre 7 chili per potercisi adattare, poiché non era stato possibile apportare modifiche all'abito. E anche così, non è stata l'impresa più comoda del mondo, tant'è che, dopo le foto di rito sul tappeto rosso, per il resto della serata la star ha necessitato di un cambio di look.

Tuttavia, nonostante gli sforzi per preservare l'abito di oltre 60 anni, i funzionari della The Marilyn Monroe Collection di Scott Fortner, ovvero la più grande collezione privata al mondo di cimeli di Marilyn, hanno affermato che il vestito ha subito dei danni durante l'uscita al Met Gala. Nelle scorse ore è stata condivisa una foto del vestito scattata durante il fine settimana al Ripley's di Hollywood, dove l'abito è attualmente in mostra. L'immagine mostra cristalli mancanti e lembi di tessuto tesi vicino ai fermagli sul retro dell'abito.

"Ne è valsa la pena?", domanda la didascalia, alla quale è seguita la pubblicazione di alcune foto che mostrano l'abito "prima" e "dopo" il MET Gala: "A chiunque possa mettere in dubbio le reali condizioni dell'abito 'Happy Birthday Mr. President' di Marilyn Monroe. Senza dubbio, il danno è significativo".

Un fatto a dir poco spiacevole, a pochi giorni dell'anniversario della nascita di Marilyn Monroe, festeggiato l'1 giugno scorso.