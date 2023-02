Marilyn Manson, una presunta vittima ritira l'accusa:'Manipolata da Evan Rachel Wood'

Colpo di scena nel polverone intorno al cantante Marilyn Manson, accusate a più riprese da diverse donne di abusi e violenza sessuale. Una delle presunte vittime ha ritrattato le accuse nei confronti di Manson, sostenendo di essere stata manipolata dall'ex fidanzata del cantante nonché sua accusatrice, Evan Rachel Wood.

Ashley Morgan Smithline era una delle numerose donne che hanno accusato Marilyn Manson di abusi sessuali negli ultimi due anni. Ora ha deciso di ritrattare.



Ecco la sua dichiarazione ufficiale:"Ho ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi soci per muovere accuse di aggressione e stupro non vere contro il signor Warner. Alla fine, ho iniziato a credere che quello che mi è stato ripetutamente detto fosse successo alla signora Wood e ad altre fosse successo anche a me".



Secondo l'avvocato di Manson, Smithline avrebbe contattato il cantante la scorsa settimana per scusarsi:"Per un attimo, dopo esser stata interrogata così tante volte da Evan Rachel Wood su questa 'memoria repressa', le è stato detto 'Non ricordi cosa è successo' e per un minuto ci ha creduto" ha dichiarato l'avvocato di Warner. A fine gennaio Esmé Bianco ha raggiunto un accordo con Marilyn Manson; la star di Game of Thrones era una delle donne che avevano accusato di abusi il cantante.



Non si è fatta attendere la replica dall'entourage di Wood:"Evan non ha mai fatto pressioni o manipolato Ashley. È stata Ashley che per prima ha contattato Evan per gli abusi che aveva subito. È un peccato che le molestie e le minacce che Ashley ha ricevuto dopo aver fatto causa l'abbiano spinta a cambiare la sua testimonianza".



Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di violenze nel 2021 nel corso della loro relazione, protrattasi saltuariamente dal 2007 al 2010.