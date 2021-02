Marilyn Manson, l'ex moglie Dita von Teese interviene dopo le accuse di Evan Rachel Wood

Dita von Teese ha parlato pubblicamente delle accuse di abusi rivolte all'ex marito Marilyn Manson da parte di numerose donne, tra cui l'attrice Evan Rachel Wood. Accuse che Manson, all'anagrafe Brian Warner, ha negato fermamente. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram, la performer ha espresso il suo pensiero.

"Sto elaborando le notizie di lunedì su Marilyn Manson. A tutti coloro che hanno espresso preoccupazione per me, apprezzo la vostra gentilezza, ma sappiate che i dettagli che sono stati resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale durante i nostri sette anni insieme, come coppia. Se così fosse stato, non lo avrei sposato nel dicembre 2005. Dopo dodici mesi andai via a causa dell'infedeltà e della tossicodipendenza" ha dichiarato von Teese.



"Gli abusi di qualsiasi tipo non hanno nessuno spazio nelle relazioni. Questa è la mia unica dichiarazione in merito. Grazie per rispettare la mia richiesta" ha concluso.

Lunedì Evan Rachel Wood ha confermato che Marilyn Manson è la persona, secondo le sue dichiarazioni, che ha abusato di lei in passato. Nel frattempo altre celebrità ed ex del cantante hanno pubblicamente raccontato e confermato di aver subito violenze da Manson durante la loro frequentazione.

In tutta risposta Marilyn Manson ha negato le accuse in una dichiarazione pubblica poco dopo le frasi di Evan Rachel Wood.



In conseguenza del polverone scaturito, Marilyn Manson è stato escluso da American Gods e Creepshow.