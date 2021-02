Marilyn Manson, dopo Evan Rachel Wood anche Trent Reznor denuncia l'icona del metal

A pochi giorni dalle pesantissime accuse mosse da Evan Rachel Wood (Westwood) ai danni dell'ex-compagno Marilyn Manson (vero nome Brian Hugh Warner), accompagnate da altre denunce di donne che lo hanno accusato di "abusi orribili", anche l'ex-amico e collaboratore di Manson, Trent Reznor, ha deciso di denunciarlo pubblicamente.

In una dichiarazioni pubblicata su Pitchfork, il compositore Premio Oscar e leader dei Nine Inch Nails ha ricordato con disgusto un aneddoto riemerso recentemente e recuperato dal libro di memorie di Manson del 1998, in cui si affermava che il duo (Warner e Reznor) avesse aggredito sessualmente una donna praticamente incosciente.



Ha spiegato Reznor: "Ho parlato nel corso degli anni della mia avversione per Manson come persona, tanto da aver tagliato ogni legame con lui ormai quasi 25 anni fa. Come dissi all'epoca, quel passaggio del libro di memorie di Manson è pura invenzione. Già al tempo rimasi infuriato e offeso e lo sono ancora oggi".



"Sto elaborando le notizie di lunedì su Marilyn Manson. A tutti coloro che hanno espresso preoccupazione per me, apprezzo la vostra gentilezza, ma sappiate che i dettagli che sono stati resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale durante i nostri sette anni insieme, come coppia. Se così fosse stato, non lo avrei sposato nel dicembre 2005. Dopo dodici mesi andai via a causa dell'infedeltà e della tossicodipendenza", ha dichiarato di recente Dita von Teese, ex-moglie di Manson.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.