Marilyn Manson, il cantante accusato di violenza sessuale su una minore!

Marilyn Manson non sta certo vivendo il periodo più sereno della sua vita dal punto di vista giudiziario: la celebre rockstar ha dovuto rispondere negli ultimi anni a più di un'accusa di molestie, e quanto saltato fuori in queste ultime ore non sembra destinato a migliorare la sua posizione da questo punto di vista.

Dopo essersi accordato con Esmé Bianco in seguito alle accuse di violenza rivoltegli dalla star di Game of Thrones, Manson (al secondo Brian Warner) si trova ora infatti a dover rispondere dell'accusa di violenza sessuale mossagli da un'anonima e relativa ad alcuni fatti che sarebbero accaduti durante il 1995.

Secondo l'accusa, Manson avrebbe abusato della sua accusatrice dopo un suo concerto, quando la nostra era ancora minorenne (all'epoca dei fatti la presunta vittima era infatti appena 16enne): ciò che emerge è uno scenario non inusuale per quanto riguarda le classiche dinamiche groupie/rockstar, con Manson che in seguito a un suo concerto avrebbe invitato la giovane a seguirlo sul suo furgone.

A quel punto Manson avrebbe abusato della presunta vittima, all'epoca ancora vergine: nei documenti si parla di copulazione forzata e penetrazione vaginale, il tutto alla presenza di altri membri della band, che avrebbero assistito alla violenza perpetrata dal loro frontman. Vedremo che piega prenderà questa vicenda: la prima a parlare di Marilyn Manson in questi termini, ricordiamo, era stata due anni fa Evan Rachel Wood.