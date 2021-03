Marilyn Manson, Alice Cooper commenta le accuse al cantautore

Intervistato da NME.com, Alice Cooper ha espresso la sua opinione sulle accuse di abusi ricevute dal collega Marilyn Manson, paragonando la situazione a quella dell'amico Johnny Depp, accusato dall'ex moglie Amber Heard di violenze domestiche nel corso del loro matrimonio. Ecco le parole di Alice Cooper sulla vicenda legata Manson:

"Strano sentire queste cose su Marilyn Manson. Quando siamo andati in tour insieme andavamo molto d'accordo. Non ho mai notato quella vena in lui, se c'è. Credo sempre nella parola, eppure le accuse sono accuse" ha dichiarato Cooper.

Nel corso della chiacchierata con NME.com, il cantante ha paragonato la situazione di Manson con quella di Johnny Depp.



"Ecco un ottimo esempio: Johnny Depp. Johnny Depp e io siamo migliori amici. Non l'ho mai visto alzare un dito contro nessuno, è una delle persone più gentili che conosca. E tutte le sue ex fidanzate e mogli dicono la stessa cosa. Quindi è davvero difficile credere che all'improvviso si trasformi in questo mostro. E conosco il ragazzo, sono stato con lui in tour tutto il tempo, è una delle persone più gentili e innocue che abbia mai incontrato. Però non conosco Marilyn così come conosco Johnny. Quindi quello che succede in camera da letto è un mistero per me per quello che sta succedendo a Marilyn".

Alice Cooper si riferisce alle accuse di Evan Rachel Wood nei confronti dell'ex fidanzato Marilyn Manson. Accuse che si sono in seguito moltiplicate nei confronti del cantautore anche da parte di altre ex partner.



Anche Trent Reznor ha denunciato Marilyn Manson per un passaggio del suo memoir del 1998, mentre Dita von Teese è intervenuta sulla questione-Manson pochi giorni dopo le accuse pubbliche di Wood.