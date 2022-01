Marie Antoinette, Kirsten Dunst: 'Non ero per niente a mio agio durante le riprese'

Il nome di Kirsten Dunst appare tra le nomination dei SAG Awards per la sua interpretazione ne Il potere del cane ma stando alle ultime rivelazione dell'attrice, agli inizi della sua carriera si è sentita particolarmente a disagio a recitare in Marie Antoinette.

Nella pellicola di Sofia Coppola che descrive in chiave pop la vita della moglie di Luigi XVI, l'ex interprete di Mary Jane ha avuto non poche difficoltà per via delle scene di nudo. In un'intervista rilasciata a Variety la Dunst ha ammesso che sul set si è sentita spesso nervosa e fuori posto anche perchè, era spesso costretta a recitare scene assai sopra le righe.

"Tutto quello che facevo sul set era pomiciare e questo mi faceva sentire molto a disagio. Fare questo tipo di cose non è mai facile per un'attrice di 22 anni. Penso che la prima volta che ho mostrato il mio seno sia stata con la Sofia Coppola. In quel momento mi sono sentita davvero sopraffatta. Non ero per niente a mio agio durante le riprese".

Ovviamente, assai più semplice per lei è stato interpretare Rose Gordon ne Il potere del cane visto che, ha avuto l'opportunità di recitare al fianco di suo marito Jesse Plemons: "Ci siamo innamorati prima come amici creativi. Avevamo una connessione creativa che ci legava. C'era molta libertà ogni volta che giravamo delle scene insieme. È stata una sensazione davvero magica. Jesse ed io ci troviamo davvero bene insieme sul set. Abbiamo un ottimo equilibrio".

E voi, cosa ne pensate dell'interpretazione di Kirsten Dunst in Marie Antoinette?