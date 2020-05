Maria Valverde, che fine ha fatto la Melissa P. di Luca Guadagnino?

Stasera torna in tv Melissa P., celebre dramma erotico diretto da Luca Guadagnino con l'attrice spagnola Maria Valverde nei panni della protagonista del romanzo scandalo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa Panarello.

La star, che fu scelta per il film nostrano dopo aver vinto nel 2004 il premio Goya come miglior attrice rivelazione per la pellicola La flaqueza del bolchevique, anche se un po' scomparsa dai radar italiani continua a lavorare anche oggi, e nel 2014 ha avuto perfino un ruolo in Exodus - Dei e re, celebre kolossal diretto da Ridley Scott con protagonisti Christian Bale e Joel Edgerton.

Nel 2010 è stata anche la protagonista di Tres metros sobre el cielo, come facilmente intuibile remake spagnolo del celebre film italiano tratto dal romanzo di Federico Moccia, diretto da Mario Casas e con la partecipazione di Diego Martín e Nerea Camacho.

"Con Melissa P. ho capito che volevo fare l’attrice per lavoro, e non per semplice passione. Per non perdere quell’occasione dovetti lasciare la scuola, partendo da Madrid per Roma a soli 17 anni, senza sapere la lingua, lontana dagli amici e parenti, ma fu una grandissima lezione. Fino a quel momento non mi ero mai chiesta se ci fossero dei ruoli adatti per me, o che mi avrebbero cambiato la vita: Melissa P. me l’ha migliorata. Devo ringraziare Luca Guadagnino, che mi scelse per la parte, ma soprattutto quel libro da cui tutto è partito" ha dichiarato in un'intervista di qualche tempo fa.

Tra le sue passioni di oggi ci sono "i viaggi, i ritratti fotografici e la musica classica: ho riscoperto Wagner, Beethoven, e da un anno e mezzo ho anche deciso di trasferirmi a vivere a Londra, nella zona di Camden. Volevo uscire dalla Spagna e provare a rischiare, vivendo in un ambiente con una cultura diversa, da cui però trovare l’ispirazione giusta, e devo dire che finora la scelta si è rivelata vincente, soprattutto dal punto di vista personale."

